В США автомобиль протаранил палатку с людьми

ABC: в Мэриленде машина протаранила палатку, пострадало 11 человек
true
true
true
close
Shutterstock

В американском штате Мэриленд автомобиль въехал в палатку, в результате чего 11 человек получили серьезные травмы, включая младенца и восемь других несовершеннолетних. Об этом сообщили корреспонденты ABC со ссылкой на местные власти.

Происшествие произошло около 22:15 в жилом районе города Блэденсбург, всего в нескольких милях к северо-востоку от столицы США. По данным пожарной и спасательной службы округа Принс-Джордж, среди пострадавших девять детей и подростков, а также две женщины.

Младенец и одна девочка находятся в критическом состоянии. Остальные получили серьезные травмы, но, по данным властей, угрозы жизни они не представляют.

Причины, по которым люди находились в палатке в момент столкновения, пока не уточняются.

До этого в Аризоне 13-летняя девочка в состоянии алкогольного опьянения вместе с 11-летним другом угнала автомобиль и разбила его в ДТП. Несовершеннолетней нарушительнице уже предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде. В ближайшее время ей грозят дополнительные обвинения за угон автомобиля и безрассудное вождение.

Ранее на МКАД мотоциклист с пассажиром врезался в фургон.

