Пьяная 13-летняя школьница угнала автомобиль и разбила его в ДТП

Fox News: в США пьяная 13-летняя девочка угнала машину и попала в ДТП

В США 13-летняя девочка в состоянии алкогольного опьянения вместе с 11-летним другом угнала автомобиль и разбила его в ДТП, пишет Fox News.

Патрульные в Аризоне получили сообщение о водителе, движущемся по встречной полосе. Прибывшие сотрудники заметили белый Chevrolet Silverado, двигавшийся со скоростью 160 км/ч.

Вскоре автомобиль потерял управление, врезался в ограждение, несколько раз перевернулся и ударился о дерево. Сила удара была настолько велика, что рулевое колесо оторвалось и оказалось на расстоянии около 15 метров от места крушения.

В машине находились два подростка: 13-летняя девочка и 11-летний пассажир. Оба были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни. Анализы показали, что уровень алкоголя в крови школьницы был в два раза выше допустимого для взрослых.

Полицейские прокомментировали ситуацию и сообщили, что трагедии удалось избежать чудом.

«Мы благодарны, что дети остались живы, но все могло закончиться куда хуже», — говорится в заявлении.

Несовершеннолетней нарушительнице уже предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде. В ближайшее время ей грозят дополнительные обвинения за угон автомобиля и безрассудное вождение.

