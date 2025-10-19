Росавиация возобновила полеты в трех аэропортах Поволжья

В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа аэропортов была восстановлена с 06:15 по московскому времени. Ограничения вводились в целях безопасности полетов.

В ведомстве сообщили, что за период действия запретов семь самолетов, следовавших в Самару, один — в Саратов и еще четыре — в Уфу, были направлены на запасные аэродромы. В Росавиации подчеркнули, что экипажи, диспетчеры и наземные службы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранним утром в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты, которые действовали пять часов. По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета. Также в калужском аэропорту Грабцево ограничения на прием и выпуск самолетов сняли спустя почти три часа.

Ранее глава Минтранса рассказал о работе над открытием региональных аэропортов.