В Бурятии поставили диагноз троим жителям после массового отравления

Цыденов: у троих человек, отравившихся в Бурятии, подтвердили сальмонеллез

В Бурятии у троих из госпитализированных после массового отравления подтвердили сальмонеллез. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

По данным Роспотребнадзора, вспышка инфекции связана с готовой продукцией одной из торговых сетей, в том числе с шаурмой.

Цех, где изготавливали продукцию, временно закрыли, сейчас проводятся проверки и лабораторные исследования. Региональные власти заверили, что виновные будут привлечены к ответственности.

Региональные медучреждения перевели на усиленный режим работы: в инфекционной больнице перепрофилированы дополнительные койки, а ночью был вызван дополнительный персонал. Все пациенты получают помощь, их состояние контролируется врачами.

Всего зарегистрировано 43 заболевших, среди них 21 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об обращении небезопасной для потребителей продукции (ст. 238 УК РФ). Следователи установили, что пострадавшие приобрели еду в одной из торговых сетей региона.

Ранее в Петербурге два человека отравились неизвестной жидкостью.