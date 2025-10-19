В Тульской области отменили режим опасности БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

Режим опасности атаки беспилотника была объявлена в 22:16 18 октября. Информации о вражеских атаках на данный момент не поступали.

Недавно украинские войска предприняли попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников, средства ПВО сбили восемь беспилотников над регионом.

18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по автомобилю в хуторе Кургашки. В результате пострадал 13-летний ребенок, которого попутным транспортом доставили в Валуйскую центральную районную больницу. У несовершеннолетнего диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ноги и головы

Ранее губернатор Ульяновской подстанции прокомментировал атаку дронов на подстанцию.