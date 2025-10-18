Губернатор Ульяновской области прокомментировал атаку дронов на подстанцию

Губернатор Русских: серьезных разрушений после атаки БПЛА на подстанцию нет

Серьезных жертв и разрушений в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на подстанцию в Ульяновской области удалось избежать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Русских.

По его данным, локализовать пожар и восстановить работу подстанции получилось в кратчайшие сроки. На месте все еще работают спецслужбы.

«Также по моему поручению в район выехал заместитель губернатора Владимир Разумков. Поставил задачу провести районное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС», — сказано в посте.

Об атаке стало известно 18 октября. Как сообщили тогда в Центре управления регионом, подстанция расположена в поселке Вешкайма в 88 км от областного центра. При попадании четырех дронов произошло два взрыва. Работа подстанции восстановлена: подача электричества осуществляется в штатном режиме. В инциденте никто не пострадал.

Ранее в Крыму после атаки БПЛА зафиксировали повреждение ряда электрических подстанций.