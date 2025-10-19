На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме сообщили, что дачная амнистия продлится до 1 марта 2031 года

Депутат Чаплин: дачная амнистия в России продлится до 1 марта 2031 года
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Дачная амнистия в РФ продлится до 1 марта 2031 года. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», — уточнил парламентарий.

По его словам, это продление позволяет решить давнюю проблему многих россиян, чьи права на деревенские дома и земельные участки нередко не оформлены вовсе либо же в собственности находится только дом, но не участок.

Чаплин отметил, что четкие межевые планы и границы таких участков часто не формировались.

«Дома на них строились на основании разрешений на строительство, подключались к коммуникациям, но право собственности также зачастую не оформлялось», — добавил он.

Закон расширил действие изначально принятых норм, подчеркнул депутат.

До этого юрист Александр Хаминский предупредил, что по новым правилам садовые и дачные участки запрещается использовать в коммерческих целях.

Речь идет о законе, который начал действовать в России с 1 сентября. Согласно ему, нельзя продавать дом отдельно от земельного участка, а также делить строения между владельцами. Юрист уточнил, что по новому закону разрешено выращивать фрукты и овощи для себя и продавать излишки урожая на рынках и ярмарках только в том случае, если участок не превышает 50 соток и на нем не работают наемные работники.

Ранее в РФ расширили дачную амнистию.

