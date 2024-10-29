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В РФ расширили «дачную амнистию»

Путин распространил «дачную амнистию» на хозяйственные постройки

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Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении «дачной амнистии» на хозяйственные постройки, включая бани и сараи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До сих пор регистрация бань, теплиц и иных хозяйственных построек на дачных участках отнимала у их владельцев очень много времени и средств. Для оформления таких построек требовались проведение кадастровых работ, а также составление деклараций об объектах и регистрация прав собственности.

Из текста закона следует, что теперь владельцы дачных участков смогут регистрировать хозяйственные постройки в упрощенном порядке. Речь идет именно об объектах капитального строительства с фундаментом.

Однако чтобы оформить баню или сарай в упрощенном порядке, гражданам надо будет соблюсти ряд условий. Первое — дачный участок, на котором расположена та или иная постройка, должен находиться в собственности. Второе — права на землю и дом должны быть получены не позднее 2013 года.

При этом «дачная амнистия» не будет распространяться на объекты, которые были признаны самовольными постройками и подлежат сносу.

Кроме того, подписанный главой государства закон позволяет гражданам оформить права собственности на некоторые дома блокированной застройки (таунхаусы) в упрощенном порядке. Речь идет о зданиях, в которых проживают сразу несколько семей и которые были построены до 14 мая 1998 года.

«Дачная амнистия», позволяющая гражданам регистрировать земельные участки и частные дома в упрощенном порядке, действует на территории РФ до марта 2031 года.

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