Юрист рассказал, как новый закон повлияет на дачников

По новым правилам садовые и дачные участки запрещается использовать в коммерческих целях. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с Life.ru.

Речь идет о законе, который начал действовать в России с 1 сентября. Согласно ему, нельзя продавать дом отдельно от земельного участка, а также делить строения между владельцами. Юрист уточнил, что по новому закону разрешено выращивать фрукты и овощи для себя и продавать излишки урожая на рынках и ярмарках только в том случае, если участок не превышает 50 соток и на нем не работают наемные работники.

Также новый закон запрещает использовать дачные участки в качестве хостелов, складов, мастерских и автомоек. Нарушителям грозит штраф от 10 тысяч рублей до 1% от кадастровой стоимости участка, предупредил Хаминский.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал россиянам, что делать, если сосед превратил участок в коммерческую зону, например, переоборудовал жилой дом в баню для сдачи в аренду. По его словам, первое, что нужно сделать, — проверить, согласовано ли изменение назначения постройки с местными властями. Дачники вправе обратиться в администрацию муниципалитета или государственную инспекцию по контролю за использованием недвижимости с требованием провести проверку.

Кроме того, если появилась стихийная парковка, которая мешает проезду или пешеходам, это повод для жалобы в ГИБДД, добавил Чаплин. Интенсивная эксплуатация бань может привести к перегрузке коммуникаций — водопровода, канализации, электросетей. Депутат посоветовал в таких случаях обращаться в Роспотребнадзор и местные органы власти. Также можно инициировать налоговую проверку, добавил он.

Ранее россиянам объяснили, как арендовать дачу без финансовых потерь.