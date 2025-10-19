На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бастрыкин рассказал о новых вызовах криминалистов

Бастрыкин поздравил сотрудников СК с Днем криминалиста
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава СК России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников органов следствия с Днем образования службы криминалистики. Его поздравление ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Глава СК отметил, что труд криминалистов часто остается за рамками публичного поля, но именно благодаря их работе постоянно раскрываются наиболее сложные преступления.

Бастрыкин обратил внимание на то, что специалисты ведомства успешно адаптируются к новым вызовам, которые связаны с использованием при совершении правонарушений искусственного интеллекта и других технологий. Он упомянул и работу подразделений СК в зоне СВО, где их сотрудники фиксируют доказательства преступлений противника.

«Хочу поблагодарить вас за вашу преданность делу и весомый вклад в эффективную реализацию задач Следственного комитета России. Пусть ваши знания и опыт продолжают служить торжеству Закона и Справедливости!» — обратился Бастрыкин к коллегам (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Прошлой осенью глава СК поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел и рассказал, что служба в полиции требует не только знаний и практических навыков, но и решительности, мужества и самоотверженности.

Ранее Бастрыкин наградил Надежду Бабкину.

