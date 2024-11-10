Глава СК рассказал, каким должен быть полицейский

Председатель СК России Александр Бастрыкин в Telegram-канале ведомства поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел.

По его словам, в МВД работают тысячи профессионалов, которые обеспечивают высокий уровень раскрываемости особо опасных общественных преступлений.

«Служба в полиции требует не только знаний и практических навыков, но также решительности, мужества и самоотверженности», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что МВД постоянно взаимодействует с СК, что позволяет раскрывать преступления прошлых лет, разыскивать пропавших лиц, выявлять случаи экстремизма и злодеяния должностных лиц.

Президент РФ Владимир Путин тоже поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он отметил, что россияне ждут от них беспощадной борьбы с преступностью и жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах.

Ранее в МВД России заявили об огромной нехватке личного состава.