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Глава СК рассказал, каким должен быть полицейский

Бастрыкин: работа в полиции требует решительности, мужества и самоотверженности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Председатель СК России Александр Бастрыкин в Telegram-канале ведомства поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел.

По его словам, в МВД работают тысячи профессионалов, которые обеспечивают высокий уровень раскрываемости особо опасных общественных преступлений.

«Служба в полиции требует не только знаний и практических навыков, но также решительности, мужества и самоотверженности», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что МВД постоянно взаимодействует с СК, что позволяет раскрывать преступления прошлых лет, разыскивать пропавших лиц, выявлять случаи экстремизма и злодеяния должностных лиц.

Президент РФ Владимир Путин тоже поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он отметил, что россияне ждут от них беспощадной борьбы с преступностью и жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах.

Ранее в МВД России заявили об огромной нехватке личного состава.

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