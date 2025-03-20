Бастрыкин наградил Надежду Бабкину

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил народную артистку России Надежду Бабкину медалью «За высокую гражданственность». Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин поздравил артистку с 75-летием. Он отметил значимый вклад Бабкиной в развитие отечественной культуры и искусства. Председатель СК похвалил за труд и оптимизм.

«Неустанный труд и неиссякаемый жизненный оптимизм позволили вам через годы пронести молодость души и щедрость таланта, сохранить неизменную доброжелательность, неутомимое обаяние», — заявил чиновник.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотичный деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

Телеведущий Сергей Соседов раскритиковал идею Николая Новичкова. Он уточнил, что государственного звания «Примадонна» не существует, а Пугачеву, отметил он, таковой нарекли журналисты.

Соседов удивился, что депутат Госдумы предложил признать новой Примадонной именно Надежду Бабкину. Музкритик заявил, что у Ларисы Долиной, Полины Гагариной и Елены Ваенги не меньше поклонников, чем у Бабкиной.

Ранее Ольга Бузова сравнила Надежду Бабкину с коньяком.