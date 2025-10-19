На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) еще два гроба с останками заложников, которые погибли в анклаве. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

Как уточняется в заявлении, в ближайшее время гробы доставят на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

До этого израильские власти приняли решение не открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников, а также ограничить поток гуманитарной помощи в анклав.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в Газе. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира похвалила Нетаньяху за действия в Газе.

Война в Газе
