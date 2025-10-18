На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 12 тысяч проживающих за рубежом соотечественников захотели переехать в Россию

В текущем году в МВД подали заявления о переезде в Россию по госпрограмме более 12 тыс. человек, проживающих за рубежом. Об этом сообщила Миграционная служба МВД РФ в Telegram-канале.

«Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек», — говорится в сообщении.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Она добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

После этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил россиянам переехать из Латвии в регион.

Ранее в Россотрудничестве отметили рост интереса у соотечественников к переселению в Россию.

