В Россотрудничестве отметили рост интереса у соотечественников к переселению в Россию

Соотечественники все чаще интересуются переселением в Россию, в волонтерские центры поступают тысячи обращений. Об этом ТАСС заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«По последним цифрам я бы вам советовал уточнить у наших коллег в МВД, которые ведут программу по переселению соотечественников», — сказал собеседник агентства.

Примаков обратил внимание на положительную статистику, которую приводит партнеры Россотрудничества в Автономной некоммерческой организации «Путь домой». По словам собеседника агентства, у организации число обращений через волонтерские центры «исчисляется сотнями и тысячами».

Также Примаков сообщил, что Россотрудничество презентует возможности по переселению в «Русских домах», ориентируясь, в первую очередь, на людей одной с языковой и цивилизационной культуры.

12 сентября президент России Владимир Путин внес изменения в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению на российскую территорию. Из текста документа следует, что тем соотечественникам, которые состоят в гражданстве Белоруссии, Казахстана, а также Молдавии или Украины, теперь не будет необходимости подтверждать владение русским языком. Кроме того, это распространяется и на репатриантов, которые изъявили желание принять участие в этой программе.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить требования программы репатриации.