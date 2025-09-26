Багаж прилетевшего из США певца Джейсона Деруло потеряли в Москве

Mash: певец Деруло остался без багажа, но поселился в президентском люксе в РФ

Поп-звезда Джейсон Деруло провел около полутора часов в аэропорту Внуково, ожидая свой багаж, который впоследствии оказался утерянным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После оформления утери чемоданов Деруло вместе с командой отправился в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве. Артиста разместили в президентском люксе и доставили на кортеже из Mercedes-Benz V-класса.

Параллельно с этим, как отмечает Mash, в отеле находилась армянская делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. У входа в отель дежурил кортеж охраны на Tank с мигалками и «Аурусом».

Джейсон Деруло — американский певец, автор песен, музыкант и танцор, продавший свыше 250 млн синглов по всему миру. Среди его хитов — «Whatcha Say», «In My Head» и «Ridin Solo». Накануне сообщалось, что артист потратил 30 часов на то, чтобы добраться до России. Ему пришлось лететь из США через Турцию.

Деруло выступит 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдет французский дуэт Les Twins. Mash напоминает, что переговоры о проведении концерта американского артиста в Москве длились полтора месяца.

