«Будет 30 тел в день»: как жители села в Самарской области воюют с крематорием

В Самарской области решили построить крематорий в селе без водопровода и канализации

Здесь нет ни центральной канализации, ни водопровода, а каждую весну во время паводка район уходит под воду. Именно поэтому жители села Кривое Озеро в Самарской области вот уже несколько лет протестуют против строительства крематория по соседству. Как сельчане борются за землю, а их убеждают, что крематорий «экологичнее иномарки» — в материале «Газеты.Ru».

Хоронить больше негде

«Сказали, что в среднем будет на две печи 30 тел в день минимум. А это траурные процессии и так далее <...> Они говорят: «Мы вам поставим забор, вы не будете ничего видеть». Но мы же все равно будем знать, что там крематорий. Мимо крематория мы будем ездить на работу, дети в школу», — переживая, рассказывает «Газете.Ru» учительница и негласная староста села Кривое Озеро Красноярский район Самарской области Нина Нужнова.

Крематорий необходим Самарской области — кладбища оказались переполнены еще во время пандемии коронавируса, так что жители даже начали отвозить тела на кремацию в Москву и Нижний Новгород, что дорого и доступно не всем.

«Хоронить негде. Люди уже перекапывают проезды для того, чтобы сделать захоронения. Могилы появляются в тех местах, где по весне стоит вода, которая потом попадает в реки, и в том числе и в Волгу», — описывал ситуацию местный депутат из города Жигулевска Сергей Ахметов в 2021 году.

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Сперва крематорий хотели построить у кладбища поселка Рубежное. Но местные жители активно протестовали и смогли отстоять территорию. Эта история прогремела по области в 2018 году.

В 2021 году жители уже Кривого Озера неожиданно обнаружили, что крематорий решили строить рядом с их селом, а заодно — и новое кладбище. С тех пор сельчане пытаются доказать, что чиновники вновь выбрали не самое удачное место.

«Село превратится в отстойник»

Главные опасения жителей связаны с водой. Кривое Озеро стоит в заболоченной местности , где весной река разливается так, что приходится передвигаться на лодках. Люди переживали, что кладбище тоже подмоет, «гробы будут плавать», а «трупный яд» попадет в колодцы и грунт.

Не радуют местных и возможные пробки на единственной дороге, а также по определению мрачный антураж ритуальной сферы.

«Все прекрасно знают, что возле кладбища ошиваются разные деклассированные личности, которые полезут по деревне воровать все, что плохо лежит. У меня дорогие породистые коровы, лошади. Как я их буду оставлять, уезжая на работу? Тихое село, где сейчас можно оставить открытую машину, свободно гуляющую скотину возле двора, превратится в бомжатный отстойник», — емко формулирует мнение жителей неформальная староста Нужнова.

С 2021 года сельчане неоднократно выступали против открытия погоста и крематория вблизи их домов: просили о помощи губернатора области и президента, записывали видеообращения, собирали подписи под петицией, жаловались в прокуратуру.

Дело дошло до Следственного комитета, чей глава Александр Бастрыкин дважды брал ситуацию на контроль. Прокуратура встала на сторону местных.

В итоге от идеи с кладбищем отказались — жителям пообещали, что выделенный под него участок в 40 га отдадут им в аренду под сельхозработы. Это решило бы и вопрос с крематорием, который не может примыкать к землям сельскохозяйственного назначения.

«Но умышленно были затянуты общественные слушания в прошлом году по выводу земель в сельхозку, попали под Новый год <...> и наша земля зависла. В данный момент эта земля никак не переоформлена», — объяснила «Газете.Ru» Нужнова.

От строительства крематория власти не отказались. В конце апреля этого года областной минстрой дал свое добро. Ведомство пообещало, что проект будет «безопасным» и «вызывать уважение, а не отторжение».

«По словам застройщика, при разработке проекта особое внимание уделено экологической безопасности. Все технологические решения направлены на исключение возможного вреда для окружающей среды. Архитектурная концепция продумана до деталей. Здание крематория будет выполнено в нейтральном и лаконичном стиле , чтобы гармонично вписаться в окружающий ландшафт и не вызывать негативных ассоциаций», — сообщило министерство.

Крематорий будет одноэтажным, его площадь составит 1039,5 кв. м. Проект должны закончить до 30 октября 2026 года (таков срок действия выданного минстроем разрешения).

Застройщиком выступает самарское ООО «Комбинат услуг второго типа». «Газета.Ru» связалась с застройщиком, однако, услышав про крематорий, его представитель отказался комментировать вопрос и положил трубку.

Региональный минстрой и администрация Красноярского района на момент публикации статьи не ответили на запросы.

Жителей села успокаивающие слова чиновников не убеждают. Они хотят увидеть техническую документацию проекта.

«Уже которое время просим, чтобы нам предоставили документы на ознакомление <...> Нам отвечает, что техническая документация, это как бы конфиденциальная информация», — уточняет Нужнова.

По мнению местных, для размещения крематория в районе нет условий. Например, центральной канализации.

«Есть ГОСТ по крематориям, где в седьмом пункте прямо написано, что крематорий должен присоединяться к центральной канализации. У нас в селе нет канализации, у нас даже водопровода централизованного нет. У нас либо колодцы, либо скважины <...> Поэтому непонятно, как они будут воду сливать, куда они будут ее девать, откуда они будут ее брать», — объяснила «Газете.Ru» Нужнова.

Минстрой в свою очередь подчеркивает, что крематорий будет расположен более чем в километре от жилых домов, как того и требуют нормативы. Однако жителей также беспокоит соседство будущего ритуального объекта с полем, которое они возделывают. Оно находится всего через дорогу от будущего места стройки, «метрах в двухстах».

«Мы не против крематория как такового, мы против выбранного места <...> Мы хотим найти какой-то компромисс, чтобы сдвинулись или влево, или вправо на несколько километров от села, потому что площади позволяют <...> Самарская область в принципе большая», — резюмировала Нужнова.

«Крематорий экологичнее иномарки»

На фоне протестов в Кривое Озеро 14 мая приехали министр строительства региона Александр Фомин, вице-губернатор области Дмитрий Яковлев и представитель инвестора.

На встречу пришли больше ста жителей, которым пришлось ждать опаздывающих чиновников под дождем. Воспользовавшись случаем, сельчане провели митинг против крематория — вышли на дорогу с плакатами: «Дети не должны смотреть на смерть» и «Услышьте людей».

Дежурившая на месте полиция ограничилась устным предупреждением.

«Нас со всех сторон оцепили. В конце мероприятия к нам подошли и предупредили, что мы сегодня, конечно, нарушили закон о митингах и были с плакатами, но сегодня нас не будут штрафовать, а в следующий раз мы должны предупреждать о таких собраниях. Мы пояснили, что не знали, нас за день вечером только оповестили, поэтому неожиданно собрались», — рассказала Нужнова.

Разговор высокопоставленных гостей с жителями села не задался.

«Они нас всю дорогу убеждали, какое же благо они несут нашему селу. [Говорят]: «И вообще, мы посмотрели, вас всего-то тут живет 131 человек». А какая разница, да, нас всего 131 человек, но это же люди. Инвестор сказал, что в этом крематории они нам предоставят 20 рабочих мест. Ну, это, конечно, смешно. У нас все трудоустроены, зачем нам эти 20 мест», — удивляется Нужнова.

Представитель инвестора особо отмечал, что «крематорий работает экологичнее, чем иномарка». При этом мужчина отказался представиться собравшимся жителям и журналистам, отметила учительница.

Сам министр строительства «стоял в сторонке» и в основном молчал, а вице-губернатор «понятия не имеет, где хотят расположить крематорий, на каком поле», утверждает Нужнова.

Вице-губернатор Яковлев на встрече настаивал, что нельзя отказать частному инвестору, который провел необходимые экспертизы и действует в рамках закона.

«Но местная власть должна действовать в интересах граждан, а наша, получается, действует в интересах частного инвестора», — недоумевает Нужнова.

Особо жителей расстраивает, что крематорий хотят построить рядом с селом, которое не заброшено, а живет и развивается. Хотя тут нет водопровода, канализации и нормального интернета, в Кривом Озере работают крупные крестьянские хозяйства и сюда начала возвращаться молодежь.

«Они нам говорят: «У вас будет «город-сад» <...> Разве это развитие села?» — задается вопросом Нужнова.