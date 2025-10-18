В Австрии проходит демонстрация против милитаризации Евросоюза

Митинг против милитаризации ЕС и конфликта с РФ проходит в центре Вены

Митинг против милитаризации Европейского союза (ЕС) и конфликта с Россией проходит центре Вены. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстрация австрийского «Движения за мир» собрала около 300 человек у Западного вокзала Вены. Организаторы акции отмечают, что количество протестующих может увеличиться до 3 тыс.

«Современный ориентированный на войну курс ЕС приводит к огромным тратам на перевооружение, что ложится бременем на отстаивание мира, предоставление государством социальных гарантий и рост благосостояния», — заявили организаторы акции.

До этого полиция в Германии разогнала демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне. На митинг пришли от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Участники демонстрации выступили против закона о воинской повинности и растущего перевооружения страны.

В июле глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

Ранее в Госдуме ответили на планы Австрии вступить в НАТО.