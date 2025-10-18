В Австрии проходит демонстрация против милитаризации Евросоюза

Митинг против милитаризации Европейского союза (ЕС) и конфликта с Россией проходит центре Вены. Об этом сообщает ТАСС.
Демонстрация австрийского «Движения за мир» собрала около 300 человек у Западного вокзала Вены. Организаторы акции отмечают, что количество протестующих может увеличиться до 3 тыс.
«Современный ориентированный на войну курс ЕС приводит к огромным тратам на перевооружение, что ложится бременем на отстаивание мира, предоставление государством социальных гарантий и рост благосостояния», — заявили организаторы акции.
До этого полиция в Германии разогнала демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне. На митинг пришли от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Участники демонстрации выступили против закона о воинской повинности и растущего перевооружения страны.
В июле глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.
Ранее в Госдуме ответили на планы Австрии вступить в НАТО.