В Германии полиция разогнала антивоенный митинг

Полицейские разогнали демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне
true
true
true
close
IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Полиция в Германии разогнала демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне. Об этом сообщает радиостанция WDR.

По данным радиостанции, на митинг пришли от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Участники демонстрации выступили против закона о воинской повинности и растущего перевооружения страны.

Отмечается, что демонстранты подчеркивали важность международной дружбы, в том числе с Россией.

До этого сообщалось, что профсоюзы и общественные движения в США планируют провести сотни акций протеста в День труда, который в текущем году будут отмечать 1 сентября. Как пишет Time, участники митингов выступят против «захвата власти миллиардерами» при администрации нынешнего президента страны Дональда Трампа. Демонстрации организует сеть «Мэй Дэй Стронг». Ожидается, что они пройдут в более чем 700 городах и общинах, в том числе на заморских территориях.

Недавно несколько сотен жителей Киева вышли на митинг у американского посольства, требуя проведения «справедливых переговоров» между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в Киеве и еще двух городах Украины прошли митинги.

