В Британии семью горилл обнаружили за стеклом вольера в заброшенном зоопарке

В заброшенном Бристольском зоопарке в Англии обнаружили горилл, все еще живущих в вольере за стеклом. Об этом пишет The Sun.

Газета сообщает, что зоопарк закрылся в сентябре 2022 года. Его территория заросла растениями и окружена пустыми зданиями. Несмотря на это, там все еще живут восемь приматов. На кадрах городских исследователей, которые посещают заброшенные и скрытые от обычного взгляда места, видно, как одна из горилл стучит в стекло вольера, стараясь привлечь внимание людей.

В Бристольском зоологическом обществе заверили, что каждый день за животными ухаживают опытные смотрители. Переезд обезьян в новый зоопарк должен состояться через несколько месяцев. С прошлого лета закрытая территория подвергается нападениям злоумышленников. Несколько раз они пытались проникнуть внутрь, что угрожало как их здоровью, так и безопасности горилл.

До этого в зоопарке Сан-Диего 10-летний самец западной равнинной гориллы по кличке Денни разбил стекло в вольере и попытался напасть на посетителей. По словам очевидцев, громкий грохот от удара напоминал землетрясение, и многие семьи поспешили уйти. В зоопарке сообщили, что в результате инцидента Денни не пострадал. Представитель учреждения отметил, что подобное поведение свойственно молодым самцам.

