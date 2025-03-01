Москвич похитил с выставки стальную морду гориллы

В Москве перед судом предстал мужчина, укравший маску гориллы с выставки

Москвич похитил с выставки картин и скульптур в БЦ «Киевский» стальную маску в виде морды гориллы. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

32-летний мужчина забрал с собой экспонат, принадлежащий члену Союза кузнецов России.

После задержания обвиняемого маску обнаружили и вернули законному владельцу. Фигурант уголовного дела уже предстал перед судом.

В январе сообщалось, что украденный из музея Дренте в городе Ассен в Нидерландах 2400-летний золотой шлем Коцофенешти могли переплавить.

«Они, скорее всего, отправились за золотом, чтобы — я почти не осмеливаюсь произносить эти слова — расплавить его», — сказал нидерландский эксперт по искусству Артур Бранд.

Ранее пенсионерка украла у частного коллекционера картину художника Федота Сычкова, приобретенную на аукционе Sotheby's за 2,5 млн рублей.