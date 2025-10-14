Горилла разбила стекло в вольере и кинулась на посетителей зоопарка

В США горилла разбила стекло в вольере и попыталась напасть на людей

В зоопарке Сан-Диего 10-летний самец западной равнинной гориллы по кличке Денни разбил стекло в вольере и попытался напасть на посетителей, пишет The Sun.

Инцидент произошел в экспозиции «Лес горилл». По словам очевидцев, громкий грохот от удара напоминал землетрясение, и многие семьи поспешили покинуть зону. В зоопарке сообщили, что в результате произошедшего Денни не пострадал. Представитель учреждения отметил, что подобное поведение свойственно молодым самцам.

«Бег, броски предметов, боковые движения. Это естественно для их возраста», — сообщили в зоопарке.

Приматолог и профессор антропологии Университета Сан-Диего доктор Эрин Райли объяснила, что подобные «демонстрации силы» — обычное явление среди горилл-самцов.

«Они не любят, когда на них смотрят прямо в глаза, а многие посетители этого не знают. Возможно, вспышку вызвало поведение кого-то из публики», — сказала эксперт.

Западные равнинные гориллы — крупнейшие приматы на Земле, вырастающие до 1,8 метра и весящие до 225 килограммов. Этот вид находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства в Центральной Африке.

Ранее таможенники обнаружили ящик с детенышем гориллы, находящейся под угрозой исчезновения.