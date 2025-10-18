Волгоградские власти оставят «сапог Сталина» на улице

Администрация Волгограда не собирается убирать фрагмент скульптуры Иосифа Сталина — сапог вождя, — который установил в городе один из активистов. Об этом пишет издание «Подъем».

Находка была сделана в августе во время коммунальных раскопок на месте, где раньше был крупный художественный госфонд. Краеведы не исключили, что это часть памятника Сталину, снесенного в 1960-х годах.

В октябре общественник Сергей Островский перевез сапог ближе к школе №83 и обложил царицынским булыжником. Он предложил разместить на сапоге табличку, а жителям — кидать в него деньги на удачу, чтобы сапог «жесткого руководителя наконец заработал на нашей земле».

В мэрии заявили, что убирать арт-объект не будут. В администрации также сомневаются, что это действительно фрагмент памятника Сталину.

«То, что он называет «сапогом Сталина», не является ни фрагментом, ни собственно, цельным объектом культурного наследия, вообще ни в какой базе, ни на каком учете нигде не состоит. Никакого отношения к муниципалитету это не имеет», — заявили в администрации Волгограда.

Там добавили, что вмешаются, если скульптура окажется на проезжей части.

Ранее бюст Сталина установили в Вологодской области у входа в школу.