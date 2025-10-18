На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волгоградские власти оставят «сапог Сталина» на улице

Власти Волгограда не будут убирать установленный активистом сапог Сталина
true
true
true
close
соцсети

Администрация Волгограда не собирается убирать фрагмент скульптуры Иосифа Сталина — сапог вождя, — который установил в городе один из активистов. Об этом пишет издание «Подъем».

Находка была сделана в августе во время коммунальных раскопок на месте, где раньше был крупный художественный госфонд. Краеведы не исключили, что это часть памятника Сталину, снесенного в 1960-х годах.

В октябре общественник Сергей Островский перевез сапог ближе к школе №83 и обложил царицынским булыжником. Он предложил разместить на сапоге табличку, а жителям — кидать в него деньги на удачу, чтобы сапог «жесткого руководителя наконец заработал на нашей земле».

В мэрии заявили, что убирать арт-объект не будут. В администрации также сомневаются, что это действительно фрагмент памятника Сталину.

«То, что он называет «сапогом Сталина», не является ни фрагментом, ни собственно, цельным объектом культурного наследия, вообще ни в какой базе, ни на каком учете нигде не состоит. Никакого отношения к муниципалитету это не имеет», — заявили в администрации Волгограда.

Там добавили, что вмешаются, если скульптура окажется на проезжей части.

Ранее бюст Сталина установили в Вологодской области у входа в школу.

