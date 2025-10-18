На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маг, покинувший «Битву экстрасенсов» из-за порчи, потерял сознание в Москве

Экстрасенс Рустам Зартдинов объяснил свою госпитализацию эпилепсией, а не порчей
Рустам Зартдинов/VK

В Москве участник 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Рустам Зартдинов потерял сознание и начал биться в конвульсиях поздно ночью на Нарвской улице в районе Коптево. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На место незамедлительно приехала скорая помощь, которая привела его в сознание. В октябре 2017 года Зартдинов покинул шоу после того, как на него якобы навел порчу потомственный маг Максим Никитин. По его словам, это произошло после объявления результатов конкурса, когда Никитин заявил, что заколдовал Зартдинова, так как не считает его настоящим специалистом.

В разговоре с Mash Зартдинов уточнил, что не связывает произошедшее с магическим воздействием. Он отметил, что сейчас чувствует себя нормально и объяснил инцидент эпилепсией, которой страдает с 2012 года.

До этого победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс вспомнил, как его задержала полиция. О неприятном инциденте он рассказал в интервью Евгении Медведевой, опубликованном на YouTube.

Ранее экстрасенс рассказал детям в «Орленке» о лунном заговоре США.

