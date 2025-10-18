На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экстрасенс рассказал детям в «Орленке» о лунном заговоре США

RTVI: экстрасенс Коновалов рассказал детям в «Орленке» о лунном заговоре США
true
true
true
close
Форум «Бумеранг» – Диалог поколений/VK

Сотрудник Госфильмофонда, участник «Битвы экстрасенсов» Леонид Коновалов рассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Орленок» о лунном заговоре США. Об этом сообщает RTVI.

Американские астронавты никогда не были на Луне, а их экспедиции были искусственно сконструированы и снимались в специальном павильоне. Более того, космический аппарат Илона Маска Starship никогда не полетит к Луне, поскольку он такой же бутафорский, как и «Сатурн-5» с кораблем «Аполлон», рассказал детям эксперт.

Коновалов посоветовал школьникам ознакомиться с его книгой «Когда США признаются, что не были на Луне?», в которой он подробно объясняет, как власти Соединенных Штатов смогли имитировать пилотируемые миссии к Луне. Впоследствии участник «Битвы экстрасенсов» отметил, что его рассказ о том, как США через подконтрольные правительству СМИ «распространяют фальшивую информацию», очень важен для патриотического воспитания молодежи.

Как отмечает издание, глава форума «Бумеранг», кинорежиссер Владимир Грамматиков подтвердил выступление Коновалова перед детьми, он отметил, что это его «козырная карта». В то же время режиссер подчеркнул, что Коновалов имеет право на свое личное мнение.

Ранее Маск назвал необходимое для колонизации Марса число людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами