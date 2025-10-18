Сотрудник Госфильмофонда, участник «Битвы экстрасенсов» Леонид Коновалов рассказал школьникам во Всероссийском детском центре «Орленок» о лунном заговоре США. Об этом сообщает RTVI.

Американские астронавты никогда не были на Луне, а их экспедиции были искусственно сконструированы и снимались в специальном павильоне. Более того, космический аппарат Илона Маска Starship никогда не полетит к Луне, поскольку он такой же бутафорский, как и «Сатурн-5» с кораблем «Аполлон», рассказал детям эксперт.

Коновалов посоветовал школьникам ознакомиться с его книгой «Когда США признаются, что не были на Луне?», в которой он подробно объясняет, как власти Соединенных Штатов смогли имитировать пилотируемые миссии к Луне. Впоследствии участник «Битвы экстрасенсов» отметил, что его рассказ о том, как США через подконтрольные правительству СМИ «распространяют фальшивую информацию», очень важен для патриотического воспитания молодежи.

Как отмечает издание, глава форума «Бумеранг», кинорежиссер Владимир Грамматиков подтвердил выступление Коновалова перед детьми, он отметил, что это его «козырная карта». В то же время режиссер подчеркнул, что Коновалов имеет право на свое личное мнение.

