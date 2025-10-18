Люди получили ранения в давке на похоронах бывшего премьера Кении

Сотни человек пострадали на похоронах Бывшего премьер-министра Кении Раилы Одинги, сообщает местная газета Standard на своей странице в соцсети X.

«Сотни скорбящих пострадали в результате наплыва людей на Международный стадион имени Джомо Кениаты в Кисуму во время публичных похорон бывшего премьер-министра Раилы Одинги. Несколько человек потеряли сознание от усталости и горя, а сотрудники Красного Креста Кении оказывали первую помощь и эвакуировали пострадавших», — сказано в посте.

Одинги умер 15 октября. Он 1992 года входил в парламент страны. В нулевые был главой министерства энергетики, после стал министром дорог, строительства и публичных работ.

Прощание проходит с 16 по 19 октября. По словам брата Раилы сенатора Сиайя Одинги, погребение бывшего премьер-министра состоится в воскресенье недалеко от мавзолея его отца в городе Бондо. На этой закрытой церемонии будут только близкие.

В мае текущего года в президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его обращения к народу. В своем обращении Руто говорил о стоимости жизни. Сообщается, что лидер восточно-африканского государства после выступления был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласил представителей оппозиции на встречу в кабинет министров, однако недовольство в кенийском обществе по-прежнему остается высоким.

Ранее президент Кении пообещал прекратить похищения людей, которые критикуют правительство страны.