На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Люди получили ранения в давке на похоронах бывшего премьера Кении

Standard: сотни человек пострадали на похоронах экс-премьера Кении
true
true
true
close
Thomas Mukoya/Reuters

Сотни человек пострадали на похоронах Бывшего премьер-министра Кении Раилы Одинги, сообщает местная газета Standard на своей странице в соцсети X.

«Сотни скорбящих пострадали в результате наплыва людей на Международный стадион имени Джомо Кениаты в Кисуму во время публичных похорон бывшего премьер-министра Раилы Одинги. Несколько человек потеряли сознание от усталости и горя, а сотрудники Красного Креста Кении оказывали первую помощь и эвакуировали пострадавших», — сказано в посте.

Одинги умер 15 октября. Он 1992 года входил в парламент страны. В нулевые был главой министерства энергетики, после стал министром дорог, строительства и публичных работ.

Прощание проходит с 16 по 19 октября. По словам брата Раилы сенатора Сиайя Одинги, погребение бывшего премьер-министра состоится в воскресенье недалеко от мавзолея его отца в городе Бондо. На этой закрытой церемонии будут только близкие.

В мае текущего года в президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его обращения к народу. В своем обращении Руто говорил о стоимости жизни. Сообщается, что лидер восточно-африканского государства после выступления был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласил представителей оппозиции на встречу в кабинет министров, однако недовольство в кенийском обществе по-прежнему остается высоким.

Ранее президент Кении пообещал прекратить похищения людей, которые критикуют правительство страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами