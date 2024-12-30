Президент Кении пообещал прекратить похищения критиков властей страны

Президент Кении Уильям Руто пообещал прекратить похищения людей, которые критикуют правительство страны, передает CNN.

Телеканал отмечает, что это заявление отражает изменения позиции кенийского лидера: до этого он не призвал существование этой проблемы и назвал информацию о волне исчезновений «фейками».

CNN уточняет, что речь идет о как минимум 82 критиках властей, которые пропали в республике с июня, когда начались протесты молодежи из-за проекта государственного бюджета, предусматривающий повышение налогов. Руто, его чиновники и полиция много месяцев отрицали факт похищений, требовали от семей назвать имена исчезнувших и наставали на том, что обвинения были сфабрикованы, чтобы очернить кабмин Кении.

Во время публичного выступления 28 декабря Руто пообещал остановить похищения, чтобы молодежь могла жить в мире. Однако он не признал причастность властей к этим инцидентами и заявил, что родители должны лучше «заботиться» о своих детях.

Летом Руто обвинял американский фонд в поддержке протестов в республике.

Ранее вице-президент Филиппин сообщила, что наняла киллера для ликвидации президента страны.