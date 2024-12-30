Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Кении пообещал прекратить похищения критиков властей страны

Президент Кении Руто признал похищения людей за критику и пообещал их остановить
close
Thomas Mukoya/Reuters

Президент Кении Уильям Руто пообещал прекратить похищения людей, которые критикуют правительство страны, передает CNN.

Телеканал отмечает, что это заявление отражает изменения позиции кенийского лидера: до этого он не призвал существование этой проблемы и назвал информацию о волне исчезновений «фейками».

CNN уточняет, что речь идет о как минимум 82 критиках властей, которые пропали в республике с июня, когда начались протесты молодежи из-за проекта государственного бюджета, предусматривающий повышение налогов. Руто, его чиновники и полиция много месяцев отрицали факт похищений, требовали от семей назвать имена исчезнувших и наставали на том, что обвинения были сфабрикованы, чтобы очернить кабмин Кении.

Во время публичного выступления 28 декабря Руто пообещал остановить похищения, чтобы молодежь могла жить в мире. Однако он не признал причастность властей к этим инцидентами и заявил, что родители должны лучше «заботиться» о своих детях.

Летом Руто обвинял американский фонд в поддержке протестов в республике.

Ранее вице-президент Филиппин сообщила, что наняла киллера для ликвидации президента страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами