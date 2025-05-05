Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В президента Кении бросили ботинок

В президента Кении Руто бросили ботинок в ходе выступления на митинге

В президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его обращения к народу. Об этом сообщает Reuters.

На видеокадрах с мероприятия, которые распространил Telegram-канал «Пул N3», видно, что президент сумел отбить ботинок рукой и не пострадал.

Инцидент произошел 4 мая во время выступления главы государства на митинге в округе Мигори. В своем обращении Руто говорил о стоимости жизни.

Сообщается, что лидер восточно-африканского государства после выступления был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласил представителей оппозиции на встречу в кабинет министров, однако недовольство в кенийском обществе по-прежнему остается высоким.

Министр внутренних дел страны Кипчумба Меркомен сообщил, что полиция уже арестовала трех человек по факту инцидента.

Акции протестов в Кении начались в июне 2024 года, после того, как экс-президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Основной причиной массовых недовольств послужил проект государственного бюджета, предусматривающий повышение налогов. В связи с беспорядками президент Кении объявил о роспуске правительства страны.

Ранее президент Кении пообещал прекратить похищения людей, которые критикуют правительство страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами