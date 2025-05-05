В президента Кении бросили ботинок

В президента Кении Руто бросили ботинок в ходе выступления на митинге

В президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его обращения к народу. Об этом сообщает Reuters.

На видеокадрах с мероприятия, которые распространил Telegram-канал «Пул N3», видно, что президент сумел отбить ботинок рукой и не пострадал.

Инцидент произошел 4 мая во время выступления главы государства на митинге в округе Мигори. В своем обращении Руто говорил о стоимости жизни.

Сообщается, что лидер восточно-африканского государства после выступления был вынужден отказаться от повышения налогов и пригласил представителей оппозиции на встречу в кабинет министров, однако недовольство в кенийском обществе по-прежнему остается высоким.

Министр внутренних дел страны Кипчумба Меркомен сообщил, что полиция уже арестовала трех человек по факту инцидента.

Акции протестов в Кении начались в июне 2024 года, после того, как экс-президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Основной причиной массовых недовольств послужил проект государственного бюджета, предусматривающий повышение налогов. В связи с беспорядками президент Кении объявил о роспуске правительства страны.

Ранее президент Кении пообещал прекратить похищения людей, которые критикуют правительство страны.