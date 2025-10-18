В Красноярском крае заявили, что место пропажи семьи Усольцевых может стать популярным у туристов

Место пропажи семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края привлечет большое число туристов, поэтому необходимо научить их правильно ходить в походы. Об этом заявил президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров в беседе с ТАСС.

«Например, если уходишь в тайгу, в горную местность, даже если жарко, в рюкзаке всегда должна быть теплая одежда. В рюкзаке должна быть еда, легкая, сухая еда, но очень калорийная. Надо брать с собой газовую горелку, она весит всего 70 граммов, и маленький баллон газа», — сказал Захаров.

12 октября спасатели завершили стадию активных поисков.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.