Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, который неоднократно посещал Донбасс для освещения ситуации, сообщил РИА Новости, что сталкивается с угрозами в свой адрес.

По его словам, он уже призывал западные СМИ освещать преступления Киева против мирных жителей. Журналист отметил, что постоянно получает угрозы его жизни, предупреждения о возможных атаках дронами и давление со стороны как финнов и других иностранцев, так и украинцев.

Он обратил внимание, что стремится показывать события с обеих сторон, документировать последствия боевых действий и готовит документальные фильмы, чтобы донести информацию широкой аудитории на разных языках.

Хейсканен также писал, что местных жителей с помощью СМИ «превращают в зомби», а они как будто этого не замечают. По его словам, Финляндия встает на военные рельсы и все говорит о готовящейся конфронтации, подытожил он.

Ранее британские спецслужбы причислили российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) к угрозе нацбезопасности.