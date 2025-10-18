На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финский журналист рассказал о попытках запугать его за освещение Донбасса

Журналист Хейсканен сообщил об угрозах его жизни из-за репортажей о Донбассе
true
true
true
close
Кости Хейсканен/VK

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, который неоднократно посещал Донбасс для освещения ситуации, сообщил РИА Новости, что сталкивается с угрозами в свой адрес.

По его словам, он уже призывал западные СМИ освещать преступления Киева против мирных жителей. Журналист отметил, что постоянно получает угрозы его жизни, предупреждения о возможных атаках дронами и давление со стороны как финнов и других иностранцев, так и украинцев.

Он обратил внимание, что стремится показывать события с обеих сторон, документировать последствия боевых действий и готовит документальные фильмы, чтобы донести информацию широкой аудитории на разных языках.

Хейсканен также писал, что местных жителей с помощью СМИ «превращают в зомби», а они как будто этого не замечают. По его словам, Финляндия встает на военные рельсы и все говорит о готовящейся конфронтации, подытожил он.

Ранее британские спецслужбы причислили российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) к угрозе нацбезопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами