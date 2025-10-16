Руководство британской спецслужбы MI5 назвало российских пранкеров-журналистов Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) одной из главных угроз национальной безопасности Соединенного Королевства, сообщается в группе пранкеров во «ВКонтакте».

Документ опубликован на сайте Национального управления охранной безопасности (NPSA).

В статье британских спецслужб отмечается, что пранкеры Вован и Лексус работают в интересах российского государства.

«Это смешно. Они строят из себя жертву, а сами боятся правды, как огня. Наш пранк с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом – это не шпионаж, это журналистика. Мы просто дали ему возможность высказаться, и он с радостью рассказал о реальных планах, которые Лондон скрывает от своих граждан и мира», — отметил Вован.

Также Лексус добавил, что пранкеров называют угрозой демократии Великобритании.

«Но настоящая угроза любой демократии – это когда правительство врет своему народу и ведет тайные игры. MI5 борется не с нами, а с правдой, которая становится достоянием общественности», — сказал он.

Напомним, ранее в ходе беседы Вована и Лексуса с Беном Уоллесом британец заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок, так как Лондон поставил Киеву почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО и не исключил возможности оказания помощи Киеву в вопросе разработки ядерного оружия.