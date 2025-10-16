На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британские спецслужбы причислили российских пранкеров к угрозе нацбезопасности

В Лондоне назвали Вована и Лексуса угрозой британской демократии
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Руководство британской спецслужбы MI5 назвало российских пранкеров-журналистов Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) одной из главных угроз национальной безопасности Соединенного Королевства, сообщается в группе пранкеров во «ВКонтакте».

Документ опубликован на сайте Национального управления охранной безопасности (NPSA).

В статье британских спецслужб отмечается, что пранкеры Вован и Лексус работают в интересах российского государства.

«Это смешно. Они строят из себя жертву, а сами боятся правды, как огня. Наш пранк с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом – это не шпионаж, это журналистика. Мы просто дали ему возможность высказаться, и он с радостью рассказал о реальных планах, которые Лондон скрывает от своих граждан и мира», — отметил Вован.

Также Лексус добавил, что пранкеров называют угрозой демократии Великобритании.

«Но настоящая угроза любой демократии – это когда правительство врет своему народу и ведет тайные игры. MI5 борется не с нами, а с правдой, которая становится достоянием общественности», — сказал он.

Напомним, ранее в ходе беседы Вована и Лексуса с Беном Уоллесом британец заявил, что у страны на исходе запасы противотанковых установок, так как Лондон поставил Киеву почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты. Также он рассказал о заинтересованности Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО и не исключил возможности оказания помощи Киеву в вопросе разработки ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами