Финляндия продолжает милитаризироваться, причем с единственной целью — повторить путь Украины. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. По его словам, местных жителей с помощью СМИ «превращают в зомби», а они как будто этого не замечают.

«Неподалеку от Миккели, где планируется размещение штаба Сухопутных войск НАТО, школу, которую построили за два миллиона евро, продали для резервистов. Они там будут собирать БПЛА. Представляете, большая школа, и в этой школе будут собирать БПЛА. А куда эти БПЛА полетят? Очень большой вопрос», — сказал обозреватель.

Из этого следует, что Финляндия встает на военные рельсы и все говорит о готовящейся конфронтации, подытожил он.

Как отмечал журналист Андрей Ревнивцев, из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

