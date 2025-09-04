На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финский журналист сообщил, что его страну активно готовят к войне

Журналист Хейсканен: Финляндию активно готовят к войне
true
true
true
close
Global Look Press

Финляндия продолжает милитаризироваться, причем с единственной целью — повторить путь Украины. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. По его словам, местных жителей с помощью СМИ «превращают в зомби», а они как будто этого не замечают.

«Неподалеку от Миккели, где планируется размещение штаба Сухопутных войск НАТО, школу, которую построили за два миллиона евро, продали для резервистов. Они там будут собирать БПЛА. Представляете, большая школа, и в этой школе будут собирать БПЛА. А куда эти БПЛА полетят? Очень большой вопрос», — сказал обозреватель.

Из этого следует, что Финляндия встает на военные рельсы и все говорит о готовящейся конфронтации, подытожил он.

Как отмечал журналист Андрей Ревнивцев, из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ранее в Европе признали, что минимум одна страна может «утонуть вместе с Украиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами