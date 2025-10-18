Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск самолетов

В уфимском аэропорту возобновили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Действовавшие ограничения были сняты, и работа терминала возвращена к штатному режиму.
По данным Росавиации, за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов.
Незадолго до этого ограничения сняли аэропорты Нижнего Новгорода, Тамбова, Калуги и Ярославля. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявшие рейсы в Нижний Новгород.
Незадолго до этого власти Пензенской области ввели план «Ковер» в ряде районов региона.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.
Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.