Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск самолетов

В уфимском аэропорту возобновили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Действовавшие ограничения были сняты, и работа терминала возвращена к штатному режиму.

По данным Росавиации, за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов.

Незадолго до этого ограничения сняли аэропорты Нижнего Новгорода, Тамбова, Калуги и Ярославля. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявшие рейсы в Нижний Новгород.

Незадолго до этого власти Пензенской области ввели план «Ковер» в ряде районов региона.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.