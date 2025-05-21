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Комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину»

Комик Алибутаев назвал «Русскую общину» петушиной организацией
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Красильников Станислав/ТАСС

Дагестанский юморист и комик Омар Алибутаев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оскорбительно высказался о деятельности «Русской общины» (общественной организации, ставящей целью «возродить соборность и общинность русского народа»), но вскоре удалил пост. Telegram-канал «Петя Первый» опубликовал скриншоты его публикации.

Судя по ним, Алибутаев перепостил к себе в сторис видео рейда организации, назвал ее «петушиной общиной» и заявил, что ее члены занимаются не своим делом. На возмущение одного из подписчиков юморист грубо ответил, что борьба с коррупцией и нелегальной миграцией относится к сфере деятельности МВД и миграционных служб.

В марте комика Артемия Останина отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Он останется под арестом до 15 мая. Адвокат утверждает, что силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте мужчине отказано. Вину он не признает.

Ранее в Сургуте представители «Русской общины» «угомонили» шумных дрифтеров.

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