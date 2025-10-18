Синоптики предупредили о похолодании и осадках в Москве в субботу

Гидрометцентр: в Москве в субботу ожидаются дожди и похолодание до +9°C

В Москве в субботу ожидается облачная и дождливая погода, а дневная температура поднимется максимум до +9 °C. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидается от +7 °C до +9 °C, ночью на воскресенье воздух может остыть до +3 °C. Скорость ветра составит 5–10 м/с, при этом его направление сменится с юго-западного на северо-восточное. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура в субботу будет варьироваться от +5 °C до +10 °C, а в ночь на воскресенье местами возможно понижение до +1 °C.

В Москве в последние дни температурный режим больше соответствует первым числам ноября, однако вскоре ситуация изменится – ожидается потепление, столбики термометров начнут подниматься. Однако следующие заморозки придут в столичный регион не раньше ноября, пообещал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что дождь в Москве не прекратится до 20 октября.