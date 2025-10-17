На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик пообещал москвичам потепление до следующих заморозков в ноябре

Синоптик Тишковец: следующие заморозки в Москву придут только в ноябре
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве в последние дни температурный режим больше соответствует первым числам ноября, однако вскоре ситуация изменится – ожидается потепление, столбики термометров начнут подниматься. Следующие заморозки придут в столичный регион не раньше ноября, пообещал в беседе с 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы выбираемся из этого мешка полярного холода, к вечеру через столичный регион пройдет теплая фронтальная система, и она откроет путь более подогретым Гольфстримом воздушным массам северо-воздушного происхождения», — рассказал синоптик.

По его словам, в ближайшие дни температура будет расти стремительно. Так, сегодня днем уже прогнозируется от +8 до +11 градусов, что на два градуса выше нормы для данного времени года. Постепенное потепление будет сопровождаться небольшими осадками. В выходные температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов днем, ночью будет прохладнее, также не исключаются небольшие дожди, рассказал Тишковец.

Однако, несмотря на потепление, до конца октября несколько ночей могут выдаться особенно холодными – температура воздуха может опуститься до нуля, предупредил синоптик. Но переход через ноль в сторону отрицательных показателей не ожидается до ноября, температура останется в рамках положительных значений, заключил метеоролог.

До этого ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшее воскресенье в Москву и Московскую область вернется комфортная погода. По ее словам, ночью еще возможны осадки в виде дождя, но воскресным днем выглянет солнце. Приятная погода ожидается и в понедельник. Температура воздуха будет низкой — от 0 до +6 °C, но из-за отсутствия сильного ветра и наличия солнца будет ощущаться комфортно, добавила Позднякова.

Ранее синоптик сообщил, что дождь в Москве не прекратится до 20 октября.

