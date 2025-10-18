В Госдуме выступили за упрощение в РФ алгоритма получения накопительной пенсии

В РФ необходимо упростить алгоритм получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил председатель комитета Государственной думы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Парламентарий обратил внимание, что с 2014 года в стране действует мораторий на перечисление денег на накопительную часть пенсии. В связи с этим вся сумма страховых взносов, которые делает работодатель, поступает на страховую пенсию.

«Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределенным», — подчеркнул законодатель.

Как он отметил, в настоящее время предоставление единовременных выплат гражданам ограничено. Причина заключается в том, что средства считаются частью общего бюджета и поэтому не могут быть выданы без соответствующего решения государства.

