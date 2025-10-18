На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме выступили за упрощение в РФ алгоритма получения накопительной пенсии

Депутат ГД Гаврилов призвал упростить процедуру получения накопительной пенсии
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В РФ необходимо упростить алгоритм получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил председатель комитета Государственной думы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Парламентарий обратил внимание, что с 2014 года в стране действует мораторий на перечисление денег на накопительную часть пенсии. В связи с этим вся сумма страховых взносов, которые делает работодатель, поступает на страховую пенсию.

«Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределенным», — подчеркнул законодатель.

Как он отметил, в настоящее время предоставление единовременных выплат гражданам ограничено. Причина заключается в том, что средства считаются частью общего бюджета и поэтому не могут быть выданы без соответствующего решения государства.

17 октября депутат Госдумы Илья Мосягин назвал справедливой инициативу о введении в РФ статуса «Ветеран трудовой деятельности». По словам парламентария, если это все же случится, тогда россиянам начнут предоставлять доплату к пенсии за стаж. Законодатель уточнил, что процесс реализации предложения может занять от нескольких месяцев до года.

Ранее в Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ноябре 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами