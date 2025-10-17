В России оценили вероятность появления доплаты к пенсии за стаж

Экономист Мосягин: скорее всего, в России появится доплата к пенсии за стаж

Введение в России статуса «Ветеран трудовой деятельности» справедливо, и, скорее всего, инициативу примут. Тогда у россиян будет доплата к пенсии за стаж, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. По его прогнозу, процесс реализации предложения может занять от нескольких кварталов до года.

В конце сентября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил давать статус ветеранов трудовой деятельности россиянам, которые отработали более 30 лет и платить им к пенсии дополнительно 10 тыс. рублей.

«Соответствующая инициатива является своевременной и социально справедливой. Ее ключевая цель — не только оказание дополнительной финансовой поддержки, но и восстановление престижа длительного добросовестного труда, что служит важным сигналом для всего общества и особенно для молодежи. В настоящее время в российском законодательстве отсутствует единый механизм поощрения за долгую трудовую биографию, что приводит к значительному неравенству пенсионеров из разных регионов. Предлагаемый статус призван исправить эту ситуацию», — отметил Мосягин.

Он добавил, что на данном этапе можно говорить о высокой общественной значимости предложения. Экономист подчеркнул, что инициатива была предложена на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который отнесся к ней с пониманием. По мнению Мосягина, это позволяет с умеренным оптимизмом смотреть на ее дальнейшую судьбу. Реализация потребует тщательной проработки механизмов финансирования и интеграции в действующую пенсионную систему, поэтому реалистичные сроки принятия, в случае положительного решения, могут составить от нескольких кварталов до года, уточнил эксперт.

По словам Мосягина, безусловными плюсами этой меры являются реальное увеличение доходов наиболее уязвимой с финансовой точки зрения категории граждан — пенсионеров с большим стажем, а также укрепление социальной справедливости. Для государства это инвестиция в формирование уважительного отношения к труду и позитивный образ будущего для работающих поколений, добавил экономист.

По его мнению, основные риски предложения связаны с фискальной нагрузкой на бюджет и необходимостью найти баланс между поддержкой одной группы пенсионеров и справедливостью по отношению к другим.

«Эти вопросы должны стать предметом широкого публичного обсуждения и детальных расчетов. В целом инициатива закладывает основу для построения более солидарного общества, где труд и верность своей профессии получают заслуженное уважение и поддержку на государственном уровне», — заключил экономист.

