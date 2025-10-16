На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ноябре

Депутат Говырин: в ноябре пенсии повысят уволившимся в октябре людям
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В ноябре пенсии повысят пожилым людям, которым в октябре исполнилось 80 лет. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он рассказал, что в ноябре этого года Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий.

Депутат добавил, что гражданам, которым исполнилось 80 лет в октябре, автоматически удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии : с 8907,70 до 17815,40 рубля.

Также с ноября в полном размере и с учетом всех индексаций, которые были приняты за время работы, пенсию получат граждане, уволившиеся в октябре. Перерасчет произойдет и для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Говырин добавил, что средняя прибавка для этих групп составит от полутора до трех тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится график выплат детских пособий и пенсий. Единое пособие и выплаты на детей до 3 лет будут перечислены 1 ноября вместо 3 ноября. Пенсии, которые должны были выплачиваться 3 ноября, также поступят досрочно.

Ранее в Госдуме оценили возможность увеличения детского прожиточного минимума.

