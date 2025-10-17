У россиян резко вырос спрос на новогодние каникулы в Европе

Интерес россиян к проведению новогодних каникул в Европе значительно возрос, увеличившись на 41%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Островок».

Указанный рост в 1,5-2 раза превышает общую динамику интереса к зарубежным путешествиям.

«Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% год к году. Доля направлений в общей структуре туристических бронирований выросла с 8% до 9% от общего объема зарубежных продаж», — говорится в сообщении.

Наблюдаемый рост отложенного спроса стал возможен благодаря расширению сети авиамаршрутов из стран бывшего СССР и снижению стоимости поездок, обусловленному укреплением курса рубля. Основной проблемой, ограничивающей дальнейшее развитие этого направления, остается сложность получения виз и длительное время ожидания их оформления.

Этой зимой россиян ждут особенно длинные новогодние каникулы — целых 12 дней. Куда можно отправиться на праздники, чтобы не разориться и при этом отлично провести время — в материале «Газеты.Ru».

