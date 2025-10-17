На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр рассказал, сколько человек остаются под завалами на месте взрыва в Стерлитамаке

Мэр Шаймарданов: 5 человек ищут под завалами на месте взрыва в Стерлитамаке
Максим Богодвид/РИА Новости

Еще пятерых человек ищут под завалами на месте взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил глава города Эмиль Шаймарданов на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас три человека доставлены в Городскую клиническую больницу №1. По информации руководства предприятия, еще пять человек могли пострадать», — уточнил он.

По словам Шаймарданова, в настоящее время ведутся поисковые работы. Все службы работают на месте происшествия.

Взрыв на предприятии «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место инцидента оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что здание цеха получило серьезные повреждения.

Ранее появился снимок взорвавшегося в США завода.

