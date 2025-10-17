На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В индийском лекарстве от кашля для детей нашли червей

Times of India: в индийском детском сиропе от кашля обнаружили червей
true
true
true
close
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

В спонсированном правительством Индии детском сиропе от бронхита обнаружили червей. Об этом пишет Times of India.

Глистов в суспензии с азитромицином обнаружили при проверке в районной больнице в Гвалиоре. Препарат содержит антибиотики.

После обнаружения нарушений органы здравоохранения Индии приостановили распространение этой партии лекарства и начали проверку. Первой червей в сиропе заметила молодая мать, ребенку которой прописали это лекарство. Женщина сразу же обратилась к хирургу и обратила внимание на подозрительные черные фрагменты в препарате. Сразу после этого инспекторы взяли на пробу образцы из больничного магазина, а затем на тестирование была отправлена вся партия препарата.

Также на проверку были направлены другие лекарства.

До этого врачи в Индии нашли в глазу пациента с плохим зрением живого червя. Эксперты считают, что паразит проник в организм мужчины через недоваренное или сырое мясо, которое он употреблял, включая пресноводную рыбу и птицу.

Ранее в российских аптеках начали появляться лекарства из Китая из Индии.

