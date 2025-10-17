В Приморье на видео попало, как люди разлетелись в момент жесткого ДТП

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье на видео попало, как мотоцикл с людьми на скорости влетел в авто
В городе Уссурийске Приморского края мотоцикл с людьми на большой скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Мопедист выехал на перекресток, не глядя, и был моментально сбит легковушкой, от удара рулевой мопеда и его пассажир вылетели в кювет», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл, который едет на большой скорости, врезается в автомобиль. От удара байкеры вылетают с проезжей части и падают на кювет. На записи также заметно, что машина получила повреждения, а в момент столкновения автомобильные детали разлетелись в стороны.

По информации канала, в результате произошедшего мотоциклист и его пассажирка получили серьезные травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого сообщалось, что на западе Москвы на Мосфильмовской улице курьер на электровелосипеде сбил школьницу на тротуаре. По словам очевидцев, ДТП произошло между школой и детским садом.

Ранее в Подмосковье авто каршеринга влетело в человека из-за отказа тормозов.

