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Россиянин от скуки «заминировал» администрацию города и получил срок

Житель Красноуральска получил 4 года колонии за сообщение о минировании мэрии
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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Житель Красноуральска Свердловской области Павел Л. от скуки решил развлечься и заявил о ложном минировании здания городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По ее данным, все произошло днем 30 января — мужчина был пьян и, как позже объяснил сам, ему стало скучно. Он позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе в здании мэрии. Из-за его звонка эвакуировали сотрудников, а на место выехали спецслужбы. Позже выяснилось, что никакой угрозы не было. Павла быстро нашли и завели уголовное дело.

Как установил суд, это был не первый проступок мужчины. В начале января он украл алкоголь и сигареты из местного магазина на сумму более 6 тысяч рублей. Мужчина надел маску и перчатки, взял товар с полок и ушёл, не заплатив. На суде Павел признал вину и раскаялся. Дело рассмотрели в особом порядке — без лишних заседаний.

Красноуральский городской суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали деньги за выезд экстренных служб по ложному вызову. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее пьяный россиянин бросил полицейского с лестницы и стал фигурантом дела.

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