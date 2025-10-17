На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказал, какие факторы указывают на развитие лудомании

Психолог Автономов: нарастание ставок говорит о развитии лудомании
Wpadington/Shutterstock/FOTODOM

Нарастание ставок на спорт и в онлайн-казино, когда они делаются чаще и в больших размерах, является одним из первых признаков развития лудомании. Об этом рассказал клинический психолог, исследователь игровой зависимости и автор Telegram-канала «Клинический психоанализ» Денис Автономов, передает проект «Сноб».

По его словам, самую сильную зависимость вызывают игровые аппараты, где период между ставкой и результатом максимально короткий. Эксперт отметил, что игроманы могут часто думать об игре, осмыслять предыдущие исходы, тенденции, изучать коэффициенты. Кроме того, о зависимости говорит появление озлобленности или тревоги, когда человек не может поиграть.

«О классическом описании игромании даже говорить скучно. Там утверждается, что есть три стадии: первая — стадия выигрышей, вторая — проигрышей, третья — отчаяния. Идея стадий довольно сильно устарела, она сбивает с толку из-за фиксации на жесткой схеме», — добавил Автономов.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев до этого рассказал «Газете.Ru», что каждый третий россиянин, страдающий патологической зависимостью от азартных игр, становится бездомным. По его словам, поэтому в России разрабатывается законопроект, который наделит Единого регулятора азартных игр полномочиями профилактики лудомании, в том числе отчислениями денег на профилактику.

Ранее сообщалось, что в России могут создать игорную зону в республике Алтай.

