На Урале крещение ребенка закончилось кражей из храма двух икон

В Челябинске семья украла из храма две иконы во время крещения ребенка

В Челябинске в одной из церквей не досчитались двух икон после совершения таинства крещения. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в храме Святителя Василия Великого. На кадрах, которые есть в распоряжении СМИ, видно, как после крещения двух младенцев один из присутствовавших на церемонии родственников подходит к аналою, крестится перед расположенной на нем иконой, после чего забирает образ, кладет его за пазуху и покидает храм. Через некоторое время еще один гость крещения забирает другую икону, которая располагалась на стене церкви. Одна из женщин с ребенком бросает ему пеленку, которой он закрывает икону и выносит на улицу.

В храме подтвердили факт случившегося и отметили, что похитители уже вернули украденное на место.

В городской полиции начали проверку по факту инцидента.

Ранее в Удмуртии задержали подозреваемого в краже Казанской иконы Божией Матери.