Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с 2022 года

Мировые цены на апельсиновый сок упали до уровня октября 2022 года
Shutterstock

Цены на апельсиновый сок в мире на бирже 17 октября падают до уровня середины октября 2022 года. Это следует из данных ICE Futures, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что по состоянию «на 15.37 мск цена ноябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падают на 1,35% относительно предыдущего закрытия - до 1,904 доллара за фунт».

До этого во время торгов показатель достигал минимально низкого значения — $1,8973, которое можно сравнить с ценами на апельсиновый сок 12 октября 2022 года.

С начала октября биржевая цена на апельсиновый сок опустилась более чем на 20%, а с начала 2025 года она упала более чем в 2,5 раза.

Одной из причин падения цен назван избыток предложения на рынке. Кроме того, на спрос влияют изменения в потребительских предпочтениях и экономические факторы.

В начале октября в России заметно подешевели апельсины. По данным специалистов, средневзвешенные цены на апельсины снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее биржевые цены на рис упали до минимума с 2020 года.

