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Рис подешевел до показателей 2020 года

Comex: биржевые цены на рис упали до минимума с 2020 года
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perfectlab/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость июльского фьючерса на необработанный рис снизилась на 0,72%, достигнув $12,72 за центнер по итогам торгов на нью-йоркской бирже Comex.

В ходе сессии цена временно опускалась до $12,25 — это минимальный уровень с ноября 2020 года. С начала месяца фьючерс подешевел более чем на 6%, а с января — почти на 10%.

В декабре 2024 года сообщалось, что цены на рис, основу рациона японцев, в ноябре выросли на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные показатели являются рекордными с момента начала использования нынешней формы статистики, введенной в 1971 году. В октябре рост цен на рис составил 58,9%.

Также отмечалось, что мировые цены на продукты в сентябре росли самыми быстрыми темпами за 1,5 года. На индикатор повлиял скачок международных цен на сахар — котировки выросли на 10,4%, отмечается в отчете ФАО. Кроме того, за период заметно подорожали зерновые культуры. Индекс на них увеличился на 3%. Также в сентябре рост показал индекс стоимости растительного масла (+4,6%), молочных продуктов (+3,8%) и мяса (+0,4%).

Ранее Япония впервые за 25 лет закупила рис в другой стране.

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