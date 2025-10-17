На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый опасный продукт для домашних заготовок

Диетолог Павлюк: грибы являются самым опасным продуктом для домашних заготовок
Depositphotos

Грибы являются одним из самых опасных продуктов для домашних заготовок, поскольку с ними чаще всего связаны случаи серьезных отравлений. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила диетолог Наталья Павлюк.

«Чаще всего я сталкивалась с отравлениями грибами. Это подтверждается и статистикой: грибы являются лидером по количеству тяжелых отравлений, в том числе и в соленом виде», — сообщила эксперт.

Опасность, по ее словам, заключается в том, что грибы эффективно впитывают из почвы вредные вещества. Кроме того, их легко спутать с ядовитыми.

Делая домашние заготовки из грибов, важно проявлять особую бдительность. В случае неуверенности в качестве продукта, стоит отказаться от засолки, подытожила Павлюк.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская до этого говорила, что в законсервированных грибах, а также в мясе, вяленой рыбе и прочих продуктах содержится острая и опасная для жизни человека инфекция — ботулизм. Этот токсин при попадании в организм быстро атакует нервную систему, мешает передавать сигналы от двигательных нервов к мышцам и приводит к параличу.

Ранее в Московском регионе стартовал сезон зимних грибов.

