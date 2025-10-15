На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московском регионе стартовал сезон зимних грибов

Специалист Дьяков: сезон зимних грибов начался в Московском регионе
NANTAWAN PATAMAROT/Shutterstock/FOTODOM

В Московском регионе начинается сезон зимних грибов, в лесах уже встречаются фламмулины (зимние опята). Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по грибам, миколог Максим Дьяков.

«Я бы сказал, что «грибной бум» в Московском регионе подходит к концу. Сейчас идет остаток волны осенних опят. Появились различные вешенки, еще где-то есть остатки польского гриба, местами — рядовка фиолетовая», — сказал эксперт.

Он уточнил, что фламмулины появляются на лиственных деревьях в период между осенью и зимой. По словам Дьякова, сезон грибов подойдет к концу, когда сильно похолодает или все высохнет.

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров до этого говорил, что поздней осенью в подмосковных сосновых борах можно найти зеленую и штриховатую рядовку, белые лисички, подосиновики, а также белые и польский грибы. По его словам, искать грибы в смешанных лесах сложнее из-за упавшей листвы. В октябре можно встретить зимние опята, которые также называют фламмулиной. Они имеют ярко-оранжевый окрас, растут пучками вблизи осин и ив, а также вокруг водоемов.

Ранее сообщалось, что семья из Петербурга отравилась собранными в лесу грибами.

